Los Angeles FC-Flamengo, le probabili formazioni e dove vederla

Giunge al termine anche il girone D del Mondiale per Club FIFA. Il Flamengo sfiderà il Los Angeles FC in una gara che potrebbe rafforzare il primo posto dei brasiliani: Filipe Luis si affida a un 4-2-3-1, nel quale Pulgar e Jorginho presiederanno la mediana, mentre Plata dovrebbe essere l’unica punta. Cherundolo, invece, si affida nuovamente al 4-3-3 con Bouanga, Ebobisse e Dilrosun a formare il tridente offensivo. La partita, in programma mercoledì 25 giugno alle 03:00 (ora italiana), verrà trasmessa su DAZN.

Los Angeles FC-Flamengo, le probabili formazioni

LOS ANGELES FC (4-3-3): Lloris; Palencia, Long, Segura, Hollingshead; Marlon, Igor Jesus, Tillman; Dilrosun, Ebobisse, Bouanga. Allenatore: Cherundolo.

FLAMENGO (4-2-3-1): Rossi; Wesley, Danilo, Leo Pereira, Ayrton Lucas; Pulgar, Jorginho; Wallace Yan, Bruno Henrique, Pedro; Plata. Allenatore: Filipe Luis