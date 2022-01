Mercato Lazio, Tare a caccia del bomber| Affare da 10 milioni

La nuova pista porta in Germania

Se il mercato invernale ha appena aperto le sue porte, Igli Tare sta già lavorando da tempo per imbastire le trattative utili a portare i rinforzi richiesti da Maurizio Sarri. Una delle pedine mancanti nell’organico biancoceleste è quella del vice Immobile con Vedat Muriqi che non ha mai convinto e che infatti è sul piede di partenza.

La nuova pista per il bomber porta direttamente in Germania, in Bundesliga. Secondo la Gazzetta dello Sport, Tare avrebbe messo gli occhi su Jonathan Burkardt, attaccante attualmente in forza al Mainz. Il giovane attaccante, classe ’00, conta quasi 60 presenze nel massimo campionato tedesco e in questa stagione si sta facendo valere con ben 7 gol già segnati in 17 partite disputate. La richiesta del Mainz potrebbe essere intorno ai 10 milioni di euro con la Lazio che potrebbe pensarci seriamente.