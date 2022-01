Calciomercato Lazio, due colpi per Sarri: i nomi

Continuano le manovre in casa Lazio, con il ds Tare che dovrà fare un grande lavoro in questa sessione di mercato per accontentare Sarri con due colpi di mercato anche se prima dovrà cedere tutti quegli esuberi che non servono all’allenatore toscano.

Chi sicuramente è in uscita dal club biancoceleste sono Lazzari e Muriqi. L’esterno ex Spal visto il difficile collocamento con il nuovo modulo di Sarri è sul mercato e piace al Torino di Juric, che è alla ricerca di un nuovo terzino, mentre l’attaccante albanese è sempre più lontano dalla Capitale visto che Sarri ha sempre preferito Pedro falso nueve al calciatore. Ed ecco che allora Tare ha pronti due colpi dal mercato. Secondo quanto riportato da Il Tempo il ds albanese è tornato forte su Matias Vecino, centrocampista dell’Inter avuto da Sarri ai tempi dell’Empoli e Filip Kostic, esterno dell’Eintracht Francoforte che piace anche all’Inter di Inzaghi.