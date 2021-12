Calciomercato Lazio, quante occasioni per gennaio! La lunga lista di Tare

Urgono rinforzi in casa Lazio con la coppia Lotito-Tare che vuole accontentare il prima possibile Maurizio Sarri. Il ds albanese sta lavorando per due nuovi acquisti, un vice Immobile e un terzino sinistro, che possano consentire all’allenatore ex Napoli e Juventus di lottare per qualcosa di più dell’Europa League.

LEGGI ANCHE:

Bocciata l’idea Santon, con la Roma che ha proposto un nuovo affare dopo quello di Pedro, Tare è alla ricerca di nuovi obiettivi con le ipotesi Kurzawa(che potrebbe arrivare dal Psg), Van Aanholt, olandese del Galatasaray che potrebbe arrivare nell’affare Muriqi e Ghoulam, giocatore del Napoli allenato proprio da Sarri. Sarà proprio uno di questi nomi a sostituire il partente Lazzari, che nella nuova difesa a 4 del tecnico toscano non ha mai brillato. Il ds albanese sta lavorando poi alle ipotesi Kalinic e Lasagna per l’attacco aspettando il sogno Romagnoli in difesa che potrebbe arrivare in un fantomatico scambio per Acerbi, ancora in contrasto con i tifosi laziali.