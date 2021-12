Mercato Lazio, due piste in difesa: i nomi

I biancocelesti devono prima vendere gli esuberi

Igli Tare durante il mese di gennaio sarà in piena attività per migliorare la rosa a disposizione di Maurizio Sarri. Uno dei reparti nei quali il tecnico toscano gradirebbe maggiormente i rinforzi è quello difensivo. Ed è facile prevedere che la dirigenza della Lazio darà priorità al pacchetto difensivo, ritenuto l’anello debole della squadra.

Per poter comprare, però, i biancocelesti dovranno prima vendere qualche esubero. I nomi di chi potrebbe andare via sono noti: Vavro, Lukaku e anche Lazzari potrebbero lasciare la capitale se si trovassero squadre realmente interessate. Poi la fase degli acquisti. Sul taccuino di Tare ci sono principalmente due piste. Una porta al terzino del PSG Kurzawa che da tempo non rientra nei piani dei parigini, ma ha uno stipendio molto alto (5 milioni di euro). L’altra pista porta al giovane del Verona Nicolò Casale che potrebbe giocare in diversi ruoli della difesa.