Calciomercato Lazio, rinforzo per la mediana: lo chiama Sarri

Il centrocampista è in scadenza a fine anno

Tra le tante trattative che Igli Tare sta cercando di imbastire per la sessione invernale di calciomercato, la posizione di centrocampista centrale non sembra essere una priorità assoluta, ma il dirigente biancoceleste sta comunque lavorando sodo per allungare la coperta anche in questo reparto. E sotto i radar della Lazio sarebbe finito un profilo molto gradito a Maurizio Sarri che ha allenato il giocatore in questione a Empoli.

Si tratta infatti di Matias Vecino, attualmente in forza ai campioni d’Italia dell’Inter. Sarri ebbe l’uruguaiano nella stagione 14/15 lo ebbe a disposizione nel suo Empoli. Quella fu l’annata dell’esordio nella massima serie sia dell’attuale allenatore biancoceleste, sia di Vecino: i due si conoscono e si apprezzano a vicenda. Inoltre il centrocampista sarebbe in scadenza di contratto a fine stagione: c’è quindi margine per prenderlo a basso costo già a gennaio, anche senza aspettare che venga a parametro zero a giugno.