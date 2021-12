Calciomercato Lazio, salta la cessione: colpo basso per Lotito

Complice anche l’indice di liquidità la Lazio di Lotito ha bisogno di cedere il prima possibile, considerato che poi verranno acquistati un vice Immobile e un terzino sinistro per Sarri. I giocatori sul mercato da cedere sono noti ormai, anche se il mercato di gennaio rappresenta sempre tante difficoltà.

L’arrivo di Sarri ha rivitalizzato Pedro e lanciato giocatori come Felipe Anderson e Cataldi, anche se quest’anno grazie all’allenatore toscano peccano di continuità di risultati Luis Alberto e Lazzari. Il terzino destro ex Spal è finito sul mercato visto che Sarri non è convinto del giocatore nel suo 4-3-3 con Bologna e Torino che si sono fatti avanti per il calciatore. La società emiliana per il terzino della Nazionale ha proposto il cartellino di Orsolini più un piccolo conguaglio economico, anche se la Lazio vorrebbe 20 milioni di euro cash. Resta aperta allora la pista che porta al club di Juric.