Calciomercato Lazio, rinforzo per la fascia: tre le piste calde

Per puntare all’Europa, Sarri ha bisogno di quei tanti giocatori richiesti sul mercato. Il ds Tare sta lavorando appunto per accontentare Sarri con due nuovi rinforzi, un vice Immobile e un terzino sinistro, in attesa di capire quale altro giocatore possa fare al caso del tecnico toscano.

Visto l’attacco quasi al completo per la formazione di Sarri, la priorità per l’allenatore è diventato il terzino sinistro, con il ds che sta sudiando diverse alternative sul mercato. Van Aanholt, visto lo scambio che potrebbe coinvolgere Muriqi, resta a oggi lo scambio più gettonato, anche se per il club di Lotito restano in piedi i nomi che portano a ad Angileri del River Plate e per Gabriel Gudmundssondel Lilla.