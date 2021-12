Calciomercato Lazio, due gli obiettivi: di chi si tratta

Continua il casting attaccante per la dirigenza biancoceleste. Il ds Tare vuole accontentare Sarri sul mercato, che aspetta sempre dei nuovi acquisti per provare a lottare per l’Europa League visto che il quarto posto a oggi appare ormai lontano. Il tecnico toscano oltre a cercare il vice Immobile e un terzino sinistro, ha chiesto anche un esterno che possa far rifiatare Pedro e Felipe Anderson.

Se per l’attacco e per la fascia i nomi sono ormai noti, per il ruolo di esterno spuntano nuove due novità. Si tratta di Adnan Januzaj e Albert Gudmundsson, entrambi in scadenza di contratto a giugno. Il primo ex Manchester United ora gioca nel Real Sociedad ed è un vecchio pallino del ds Tare mentre il secondo è di proprietà dell’ AZ Alkmaar, che vorrebbe cedere il calciatore già a gennaio.