Senza il bomber napoletano, Ciro Immobile, sono stati solo 6 i punti guadagnati. Come riporta stamattina Il Messaggero, ci sarebbero già diversi giocatori pronti a salutare la capitale. La necessità di colpi in entrata è poi manifesta: a partire da un vice Immobile e da un terzino sinistro di ruolo.

I primi nomi fuori dal progetto sono quelli di Jony e Vavro, nella capitale hanno poche speranze di mettersi in luce. Un altro giocatore potrebbe essere Escalante, anche se con Inzaghi si era rivelato un buon sostituto, l’ex tecnico di Napoli e Juve non lo reputo all’altezza della rosa.

Lo stesso discorso vale per Lazzari. Sembrerebbe lontano dalle idee di Sarri, per via delle difficoltà nell’adattamento alla difesa a 4. Sulle sue tracce ci starebbe pensando il Torino, ideando uno scambio con Zaza, che anche lui sta trovando poco spazio in Piemonte.