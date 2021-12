Calciomercato Napoli: sirene canadesi per il top player

Per il giocatore è arrivata un'offerta milionaria

Il Toronto può prenderlo a parametro zero

De Laurentiis rischia di perdere il suo capitano. Lorenzo Insigne, secondo un articolo apparso sul Corriere dello Sport, starebbe pensando di abbandonare il Vesuvio per tentare l’avventura oltreoceano. Tra una settimana, l’ attaccante della Nazionale, sarà libero di accordarsi con un club a sua scelta, che potrá assicurarselo a parametro zero. La società in un pole position sarebbe il Toronto FC, che avrebbe inoltrato al giocatore una proposta milionaria, che ben supererebbe quanto offerto dal Napoli.

Le trattative per il rinnovo sono in una fase di stallo

Il dialogo tra Insigne e De Laurentiis è fermo ormai da diverse settimane. La società partenopea, il cui obiettivo è quello di abbassare il monte ingaggi, stando a quanto trapelato avrebbe messo sul piatto un prolungamento da 3,5 milioni di euro annui. Cifra ben più bassa rispetto a quella percepita sino ad ora dalla punta ( il cui stipendio attuale si aggira intorno ai 5 milioni). I canadesi gli avrebbero garantito il doppio, e sarebbero vicini a chiudere la trattativa. Le prossime settimane saranno rivelatrici, e diranno se Insigne rinnoverà, decidendo di diventare a tutti gli effetti una bandiera del Napoli, o se preferirà tentare l’esperienza all’ estero.