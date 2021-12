Calciomercato Lazio, assalto inglese al centrocampista biancoceleste

La scelta per il dopo Pogba

Paul Pogba, con tutta probabilità, lascerà il Manchester United a fine anno, nonostante il tecnico neo arrivato Ralf Ragnick voglia trattenerlo a tutti i costi. L’avventura del francese ai Red Devils sembra ormai conclusa con il contratto che scade alla fine della corrente stagione e che, come sembra, non verrà rinnovato. Se tante squadre, Real Madrid, Juventus e PSG in primis, si stanno lanciando nella corsa a Pogba, lo United deve trovare il suo sostituto.

LEGGI ANCHE

Calciomercato Lazio, nuova pista per l’attacco: la mossa di Tare

Mercato Lazio, tolto dal mercato l’attaccante

Come riporta il portale di informazione Todofichajes.com, gli inglesi avrebbero puntato Sergej Milinkovic Savic come profilo adatto per sostituire il campione del mondo. Dopo 7 stagioni in biancoceleste Milinkovic potrebbe essere tentato dall’avventura estera dato anche le ultime tensioni scoppiate nello spogliatoio e in particolare con Maurizio Sarri.