Calciomercato Lazio, nuova pista per l’attacco: la mossa di Tare

Continua la caccia all’attaccante per la Lazio di Sarri. Il ds Tare sta lavorando a diverse piste per regalare quelle pedine fondamentali che tanto servono all’allenatore toscano, ovvero un vice Immobile e un terzino, che saranno utili per il proseguimento della stagione.

Tra i nomi per il vice Immobile c’è anche quello di Botheim, attaccante del Bodo Glimt che sembra ormai vicinissimo al Krasnodar. Restano in piedi le piste che portano a Lapadula e a Lasagna, che è in uscita dal Verona dove c’è anche Casale che piace molto al ds Tare. Qualora poi dovessero essere ceduti Lazzari e Strakosha il ds stare puntando su Van Aanholt, Cragno o Kepa che potrebbe arrivare in prestito dal Chelsea.