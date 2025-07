Lalavora anche sul centrocampo. Dopo la stagione fallimentare di Douglas Luiz, in uscita verso la Premier League, la società bianconera potrebbe pensare ad un ex Serie A. Si tratta dell’ex capitano del Lecce, in forza allo Sporting Lisbona . Tuttavia, le richieste dei lusitani restano alte. La trattativa è tutt’altro che alla portata.