Manchester City-Al Hilal, le probabili formazioni e dove vederla

Manchester City e Al Hilal si contendono un posto nei quarti di finale del Mondiale per Club FIFA: la vincente di questa sfida, poi, sfiderà una tra Inter e Fluminense. Guardiola punta forte sui soliti noti, con un centrocampo composto da Rodri, Bernardo Silva e Reijnders, il quale ha già stregato compagni e tifosi. Simone Inzaghi spera di superare questo scoglio per poi sfidare, eventualmente, il suo recentissimo passato nel turno successivo: il tecnico piacentino si affida a un 4-2-3-1, con Kanno, Milinkovic-Savic e Malcolm sulla tre quarti alle spalle di Marcos Leonardo. La partita, in programma martedì 1 luglio alle 03:00 (ora italiana) verrà trasmessa su DAZN.

Manchester City-Al Hilal, le probabili formazioni

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Akanji, Ruben Dias, Gvardiol, Ait-Nouri; Reijnders, Rodri, Silva; Savinho, Haaland, Doku. All. Guardiola.

AL HILAL (4-2-3-1): Bonou; Cancelo, Koulibaly, Altambakti, Lodi; Ruben Neves, Nasser Al Dawsari; Kanno, Milinkovic-Savic, Malcom; Marcos Leonardo. All. S. Inzaghi.