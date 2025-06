Inter-Fluminense, le probabili formazioni e dove vederla

Al Bank of America Stadium di Charlotte, North Carolina, l’Inter affronterà la Fluminense negli ottavi di finale del Mondiale per Club. Chivu recupera Marcus Thuram ma perde Pio Esposito per un problema muscolare; in alternativa è pronto suo fratello Sebastiano. I brasiliani puntano invece sul 4-3-3, ma con alcuni dubbi di formazione: i ballottaggi riguardano la difesa (Thiago Silva-Ignacio), il centrocampo (Ganso-Nonato), e l’attacco (Everaldo-Cano). La partita, in programma lunedì 30 giugno alle 21:00, verrà trasmessa su Canale 5 e DAZN.

Inter – Fluminense, le probabili formazioni

INTER (3-5-2): Sommer; De Vrij, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Chivu

FLUMINENSE (4-3-3): Fabio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Rene; Hercules, Martinelli, Nonato; Arias, Everaldo, Canobbio. All. Renato Gaucho