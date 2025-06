La Lazio di Claudio Lotito sta vivendo un momento non semplice. Il mercato in entrata è totalmente bloccato. Se non si pensa prima a qualche cessione, difficile vedere arrivare qualche rinforzo. Intanto tutti i big sembrano essere non cedibili o quasi a Formello. Lotito prova a mantenere la parola data a Sarri ma le vie del calciomercato sono infinite e le casse laziali hanno bisogno di nuova liquidità.

Lazio, da Tchaouna a Noslin verso l’addio

La scoperta del mercato bloccato alla Lazio ha destabilizzato Maurizio Sarri che, in un primo momento voleva lasciare la società. Successivamente, dopo un colloquio con la società, il tecnico ha deciso di restare a Formello e guidare la Lazio verso una grande stagione. Questa la situazione in casa Lazio con la buona notizia della permanenza del tecnico ma con Lotito che dovrà inventarsi qualcosa per potersi muovere nella sessione estiva che partirà fra poche ore. I biancocelesti dovranno cedere tanti esuberi della rosa prima di poter investire e portare al Comandante nuovi rinforzi.

Se i big sono incredibili, Ecco chi è sulla lista delle possibili partenze. A lasciare Formello dopo appena una stagione sarà Tchaouna che si trasferirà al Burnely per 15 milioni di euro. Insieme al francese può partire anche Noslin che piace molto al Torino. Un’altra uscita prevista è Cancellieri, il quale rientrerà dal prestito al Parma ma destinato a lasciare la Lazio. A questi si aggiungono anche Fares, Kamenovic e Basic. In bilico, anche se non certo, anche il futuro di Cataldi che rientra dal prestito alla Fiorentina, ma anche Lazzari, Marusic e Hysaj.