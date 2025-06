Inter, addio a Calhanoglu? Pronti all’assalto di Rovella

L’Inter, con l’addio a Simone Inzaghi, ha dato via ad una vera e propria rivoluzione nella società. I nerazzurri dovranno inevitabilmente rinnovare la squadra dopo la fine del ciclo di Inzaghi. Una delle prime cose da fare è quella di cambiare l’età anagrafica. A Viale della Liberazione daranno il via ad un restyling non indifferente.

Inter, addio a Calhanoglu, spazio a Rovella

Proprio uno dei titolari ha chiesto di essere ceduto, a breve l’Inter dirà addio a Hakan Calhanoglu. Il turco, stando a quanto riportato dal quotidiano ‘Sabah’, ha chiesto alla dirigenza nerazzurra la cessione. Il centrocampista, arrivato a parametro zero dal Milan quattro stagioni fa, avrebbe espresso questa volontà alla società e di favorire in qualche modo il suo passaggio al Galatasaray. Il suo sogno è di tornare in patria e concludere lì la sua carriera. L’Inter ha preso atto della decisione, e ora si dovrà trattare con i turchi per la cessione. La richiesta è di circa venti milioni di euro.

Intanto a Milano lavorano per il dopo-Calhanoglu, nel mirino di Marotta ci è finito Nicolò Rovella, attualmente in forza alla Lazio. Sullo sfondo rimane anche il nome di Nico Paz che i milanesi stanno monitorando da molto tempo.