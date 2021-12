Mercato Lazio, tolto dal mercato l’attaccante

Difficile che Conte se ne privi a gennaio

Si raffredda la pista che collega la Lazio a Steven Bergwijn. L’esterno, attualmente in forza al Tottenham, infatti, ha ricevuto la benedizione di Antonio Conte, da poco allenatore degli Spurs. Al termine della partita di coppa di Lega contro il West Ham, l’allenatore leccese ha dichiarato che: “Penso che queste due settimane in cui abbiamo avuto tanti giocatori con il covid, hanno aiutato me e hanno aiutato Steven a conoscerci e fargli capire molto bene cosa voglio da lui”.

Conte ha poi continuato dicendo che: “Bergwijn è totalmente coinvolto nel mio progetto“. L’olandese quindi non si muoverà da Londra, almeno in questo mercato di gennaio. Il classe ’97, infatti, anche se non sta giocando molto, sente su di sé la fiducia dell’allenatore che lo ha, sostanzialmente, tolto dal mercato.