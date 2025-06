Lazio, Lotito: “Non voglio smantellare la squadra”

Intervenuto a Il Messaggero, il patron biancoceleste Claudio Lotito ha parlato del mercato bloccato, sottolineando l’importanza di non vendere i pezzi pregiati del club. Il presidente ha dichiarato: “Non abbiamo né necessità di vendere i big né di acquistare ma non voglio smantellare la squadra: per Castellanos mi hanno offerto 40 milioni, così come per Rovella, Gila e Zaccagni. E ancora 35 per Tavares, 25 per Isaksen e 15 per Romagnoli”.