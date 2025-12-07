Isaksen chiama, Odgaard risponde. Tra Lazio e Bologna termina 1-1. Gila, che ingenuità!

Emozioni forti nel pre-partita di Lazio-Bologna nel ricordo di Sinisa Mihajlovic e il ritorno all’Olimpico di Ciro Immobile. La partita regala fin da subito sensazioni positive ai tifosi per godersi un grande aperitivo di calcio. Diverse occasioni da una parte e dall’altro, ritmo alto e idee chiare dei due allenatori. Il match si sblocca al 38′ con Isaksen che sfrutta in tap-in il pallone respinto lateralmente da Ravaglia sul tiro di Zaccagni. I biancocelesti non fanno in tempo ad esultare che si vedono pareggiare dal gol di Odgaard dopo un minuto e mezzo sulla grande giocata di Zortea e la parata di Provedel aiutato dal palo sul quale si è avventato il giocatore rossoblu.

Pari e patta tra Lazio e Bologna

La Lazio ci crede nel secondo tempo e crea pericoli dalla parte di Ravaglia ma al 78′ Gila viene ammonito per un brutto fallo ma il difensore spagnolo protesta un po’ al di fuori dei limiti concessi con un labiale chiaro a Fabbri “sei scarso” e viene espulso. Nonostante la superiorità numerica il Bologna non trova il gol vittoria ed è costretta ad accontentarsi di un punto all’Olimpico contro una buona Lazio.

Tabellino del match

Reti: 38′ Isaksen, 40′ Odgaard

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares (46′ Lazzari); Guendouzi, Cataldi (76′ Dele-Bashiru), Basic (80′ Patric); Isaksen (46′ Cancellieri), Castellanos (60′ Noslin), Zaccagni. All. Sarri

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Casale (39′ De Silvestri), Heggem, Miranda; Moro (64′ Ferguson), Pobega; Orsolini (64′ Bernardeschi), Odgaard, Cambiaghi (64′ Rowe); Castro (84′ Dallinga). All. Italiano

Ammoniti: 20′ Tavares, 31′ Moro, 49′ Cambiaghi, 67′ Lazzari, 84′ Miranda