Non finiscono le grane per la Lazio di Maurizio Sarri. I biancocelesti si ritrovano ad affrontare un nuovo infortunio. L’ultimo ad entrare in infermeria è l’attaccante Gustav Isaksen.

Lazio, incubo infortuni: le condizioni di Isaksen

Nel match della 14esima giornata la Lazio si ritrova a vivere una serata dalle doppie emozioni con Gustav Isaksen che, prima si rende protagonista in positivo e poi costretto a lasciare il campo per un problema fisico. Nei primi 45 minuti della sfida, l’esterno danese ha regalato ai tifosi della Lazio il gol del vantaggio, una rete arrivata al 38’. Poco dopo il gol è arrivata la parte brutta della serata: un fastidio all’adduttore che ha obbligato il giocatore a fermarsi all’intervallo.

La decisione di restare fuori dalla gara per la seconda parte del match, è arrivata su indicazione dello staff medico della Lazio. In realtà il giocatore aveva espresso la volontà di continuare a giocare. Al suo posto è entrato Cancellieri, fortunatamente per Sarri, da poco tornato disponibile dopo un’assenza abbastanza lunga. A fine match è stato lo stesso Sarri a dare sollievo a tutti, spiegando che il problema di Isaksen dovrebbe essere riconducibile a un semplice affaticamento, con tempi di recupero stimati in uno o due giorni. Gli esami strumentali chiariranno meglio la situazione, ma al momento non si percepisce particolare allarme.