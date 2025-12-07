Napoli-Juventus 2-1 Decide una doppietta di Hojlund, per i bianconeri settima sconfitta consecutiva al Maradona

Il Napoli in emergenza batte nuovamente la Juventus, una doppietta di Hojlund consegna i tre punti alla squadra di Conte la cui statistica dice che se passa in vantaggio alla fine conquista la vittoria, nove su nove in questa stagione. Contro la Juventus sono sette vittorie consecutive in casa, una sentenza, per Spalletti c’è molto ancora da lavorare.

LA CRONACA

Inizia ben il Napoli come al solito pressando l’avversario, e dopo pochi minuti McTominay di testa ha l’occasione per poter segnare, ma il suo colpo di testa termina di poco a lato. All’8′ arriva il vantaggio dei padroni di casa con Neres che crossa in area e di testa Hojlund batte Di Gregorio. La Juventus non riesce a rispondere e nel primo tempo non tira mai in porta. Nella ripresa entra subito David in attacco, ma la Juventus pareggia con il solito Yildiz che scambia con Mckennie ed in diagonale batte Milinkovic Savic. Proprio nel miglior momento dei bianconeri il Napoli raddoppia, ancora cross di Neres, Mckennie prova a rinviare ma il pallone finisce ad Hojlund che raddoppia. La squadra di Spalletti si getta in avanti alal ricerca del pareggio, ma il Napoli controlla e porta a casa i tre punti.

Il tabellino

Napoli-Juventus 2-1

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Elmas, McTominay, Olivera (dal 25′ st Spinazzola),; Neres, Lang; Hojlund. A disposizione: Contini, Ferrante, Juan Jesus, Mazzocchi, Marianucci, Vergara, Ambrosino, Politano, Lucca. Allenatore: Conte

JUVENTUS (3-5-2): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; Cambiaso (dal 26′ st Kostic), Mckennie, Locatelli,Thuram, Cabal (dal 1′ st 30 David); Conceiçao (dal 31′ st Miretti), Yildiz (dal 31′ st Openda). A disposizione: Perin, Scaglia, Zhegrova, Adzic, Kostic, 20 Openda, Miretti, Joao Mario, Rouhi, Pedro Felipe. Allenatore Spalletti.

Reti: all’8′ pt e al 33′ st Hojlund, al 13′ st Yildiz

Ammonizioni: Buongiorno, Kalulu, Beukema