Torino-Milan, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv

All’Olimpico Grande oggi andrà in scena uno dei posticipi della 14esima giornata di Serie A: Torino-Milan. Gara ostica per i rossoneri che incontrano una tra le squadre più insidiose del campionato. Fischio d’inizio alle ore 20:45 con match affidato all’arbitro Chiffi.

Torino-Milan, probabili formazioni

Il Torino, con 14 punti conquistati in 13 gare, continua la sua marcia verso la salvezza. Questa sera, la formazione allenata da Baroni ospiterà una delle pretendenti allo scudetto di questo campionato. Non sarà semplice sfidare i rossoneri, ma dalla sua parte Baroni può contare su tutti i suoi uomini: tutti disponibili.

Il Milan potrebbe riconquistare la testa della classifica con una vittoria contro i granata. I rossoneri non avranno vita difficile all’Olimpico Grande. In attacco ancora difficoltà con Pulisic e Gimenez assenti.

TORINO (3-5-2): Israel, Tameze, Coco, Maripan; Pedersen, Casadei, Asllani, Vlasic, Lazaro; Zapata, Adams. All. Baroni. A disposizione: Paleaeri, Popa, Masina, Dembele, Biraghi, Nkounkou, Anjorino, Gineitis, Ilkhan, Ilic, Aboukhlal, Nije, Ngonge. Indisponibili;: Ismajli, Savva, Simeone. Squalificati: -. Diffidati: Casadei.

MILAN (3-5-2): Maignan, Pavlovic, Gabbia, Tomori; Bartesaghi, Rabiot, Modric, Loftud-Cheek, Saelemaekers; Leao, Nkunku. All. Landucci (Allegri squalificato). A disposizione: Terracciano, Pittarella, Odogu, De Winter, Estupinian, Jashari, Sala, Ricci. Indisponibili: Athekame, Fofana, Gimenez, Pulisic. Squalificati: -. Diffidati: -.

Arbitro: Chiffi.

Dove vedere Torino-Milan

Torino-Milan, gara valida per il 14° turno del campionato di Serie A, è in programma alle ore 20.45 allo Stadio Olimpico Grande Torino e sarà visibile su Dazn, Sky Sport 1, Sky Sport Calico, Sky Sport 4k e in streaming sulle app NowTv e SkyGo.