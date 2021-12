Mercato Lazio, clamoroso nome per la porta: arriva dalla serie A

Occasione a parametro zero per l'estate

Il portiere potrebbe arrivare in estate

Come abbiamo detto spesso, la Lazio è in cerca di un estremo difensore per la propria porta. Il recente avvicendamento tra Pepe Reina (che è stato panchinato) e Thomas Strakosha (che si è ripreso il posto da titolare) non ha risolto tutti i problemi biancocelesti con Sarri che vorrebbe un portiere su cui far totale affidamento. Di nomi accostati alla Lazio ce ne sono stati tanti in passato, ma ne è spuntato uno che avrebbe del clamoroso

Come riporta Calciomercato.com, infatti, Samir Handanovic potrebbe essere un’opzione percorribile per quest’estate. L’attuale capitano ed estremo difensore dell’Inter a fine anno lascerà i nerazzurri (con questi ultimi che prenderanno Onana) e potrebbe diventare un’occasione interessante. Certo, l’età non è dalla parte dello sloveno che però ha dimostrato di poter essere ancora decisivo in campo.