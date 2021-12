Mercato Lazio, colpo a sorpresa di Tare: arriva dal Portogallo

Il difensore portoghese ha attirato le attenzioni dei biancocelesti

Igli Tare continua a muoversi scandagliando il mercato alla ricerca dei colpi migliori per la sua Lazio. Il dirigente biancoceleste, infatti, continua a muoversi per capire come migliorare la rosa a disposizione di Maurizio Sarri. E uno dei reparti che necessita di più migliorie è sicuramente quello difensivo.

Come riporta il Corriere dello Sport, Tare avrebbe messo gli occhi su un giovane talento portoghese, in forza al Belenenses. Si tratta di Tomas Ribeiro, difensore centrale classe ’99, ormai alla quarta stagione in prima squadra. A soli 22 anni può vantare quasi 70 presenze tra i professionisti. Il suo contratto è in scadenza nel 2023 e questo potrebbe ulteriormente abbassare il prezzo, rendendolo un perfetto colpo alla Tare.