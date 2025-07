Inghilterra-Italia femminile, le ultimissime sulle formazioni

Possibile 4-3-3 per le azzurre. Giuliani tra i pali. Difesa con Salvai e Linari al centro, supportate da Di Guglielmo e Oliviero sulle fasce. In mezzo al campo la Giugliano, coadiuvata da Caruso e Severini. In avanti il tridente composto da Bonansea, Girelli e Cantore.

Inghilterra-Italia femminile, le probabili formazioni:

INGHILTERRA (4-3-3): Hampton; Bronze, Williamson, Carter, Greenwood; Toone, Walsh, Stanway; James, Russo, Hemp. CT. Wiegman.

ITALIA (4-3-3): Giuliani; Di Guglielmo, Salvai, Linari, Oliviero; Caruso, Giugliano, Severini; Bonansea, Girelli, Cantore. CT. Soncin.