La contestazione dei tifosi della Lazio nei confronti del presidente Claudio Lotito non si avvicina alla fine, anzi, ne è arrivata un’altra. Dopo la manifestazione della scorsa settimana, dove 10.000 tifosi della biancoceleste sono scesi in strada ai Fori Imperiali, nella mattinata di oggi è arrivato un altro striscione.

Lazio, lo striscione per il presidente: “Lotito libera la Lazio”

Lo striscione di oggi, indirizzato al presidente, contro la sua gestione, è forte: “Lotito libera La Lazio”, ma il metodo è del tutto nuovo. I supporter, infatti, hanno deciso di manifestare il proprio malcontento utilizzando un aereo, che ha sorvolato i cieli di Formello all’altezza del centro sportivo della società degli Aquilotti. Tutto questo durante la sessione d’allenamento delle 9:30 della squadra di Sarri.

La protesta biancoceleste ora si alza anche in cielo. I tifosi sono stanchi della gestione societaria, del blocco del mercato e il malcontento per la direzione tecnica. Il messaggio è inequivocabile: i tifosi chiedono un cambio di rotta. Anche se i supporters laziali protestano, restano al fianco della propria squadra del cuore. Il periodo sarà complicato, ma i tifosi saranno comunque restano in prima fila: più di 25mila gli abbonamenti sottoscritti.