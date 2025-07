Milan, colpo sulla fascia: Estupiñán vestirà rossonero | Le cifre dell’affare

Milan, trovato l’accordo con il Brighton per Estupiñán

Il Milan ha completato un’operazione fondamentale per il nuovo assetto della fascia sinistra. Come riferito da Fabrizio Romano, l’accordo con il Brighton per Pervis Estupiñán è stato definitivamente raggiunto: il terzino ecuadoriano si trasferirà in rossonero per una cifra complessiva di 19 milioni di euro, suddivisa in 17 di parte fissa e 2 di bonus.

Estupiñán ha già dato il suo via libera al trasferimento e firmerà un contratto quadriennale, valido fino al 2029, con opzione per il quinto anno. Il suo stipendio sarà di 2 milioni netti a stagione, a cui si aggiungeranno bonus legati al rendimento.

Con l’addio di Theo Hernández, direzione Al Hilal, il Milan piazza subito il colpo in entrata e consegna ad Allegri un laterale di spinta, con esperienza internazionale e caratteristiche fisiche ideali per il nuovo progetto del tecnico livornese.