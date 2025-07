Milan, tra Belgio, Inghilterra e Spagna: caccia a Estupiñán, Pubill e Jashari

Milan, estate in fermento: corsie e centrocampo da sistemare

Nel pieno fermento di un mercato che comincia a delineare le prime vere strategie, il Milan è all’opera per ridisegnare le corsie esterne. Mentre da destra si spinge per Marc Pubill, sull’altra fascia il nome cerchiato in rosso è quello di Pervis Estupiñán. L’esterno ecuadoriano, reduce da due stagioni intense con la maglia del Brighton, è ritenuto dal club rossonero il profilo giusto per raccogliere l’eredità di Theo Hernandez, partito alla volta dell’Arabia.

I contatti col club inglese sono già stati avviati: una prima proposta è stata formalizzata, poi ritoccata al rialzo. Il Brighton parte da una valutazione di 23 milioni, ma la forbice si sta restringendo. L’idea del Milan è chiudere tra i 15 e i 20, puntando su una formula con bonus per limare la distanza. A spingere per la chiusura è lo stesso Estupiñán, rappresentato da Jorge Mendes, che da tempo attende una chiamata da un grande club. Il Milan l’ha fatta.