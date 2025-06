Milan, Theo Hernandez verso l’Arabia: il francese apre all’Al-Hilal

Theo Hernandez e il Milan sono lontani già da mesi, il francese non ha mai fatto passi in avanti per rinnovare con i rossoneri. Per il terzino il futuro ha suonato sirene arabe da un po’, ma sembrava una pista destinata a tramontare. Nelle ultime ore Theo Hernandez ha aperto al possibile trasferimento in Arabia Saudita.

Milan, Theo verso l’Arabia, quasi convinto dalla maxi offerta

La società calcistica araba che ha puntato Theo Hernandez da un po’ di tempo è l’Al-Hilal allenato da Simone Inzaghi. A quanto pare, il francese, dopo ripetuti no agli arabi, stavolta si è seduto ad ascoltare l’offerta. Questa volta potrebbe arrivare anche la fumata bianca, infatti, il terzino del Milan, dopo qualche settimana di vacanze, è tornato a Milano dove ieri ha incontrato gli intermediari dell’Al Hilal.

L’Al-Hilal sta cercando di trovare il giusto accordo per convincere Theo, l’ultima offerta formulata al francese è quella di un accordo a circa 30 milioni di euro. Il francese discuterà con la famiglia di quanto sta succedendo, perché ovviamente è una decisione che va presa insieme. Theo non vorrebbe lasciare l’Europa, purtroppo, al momento, nessuno è in grado di offrire quanto gli arabi, quindi potrebbe essere “costretto” ad accettare l’offerta dell’Al-Hilal.