Il Milan ha scelto Pervis Estupiñán per sostituire Theo Hernandez. È la scelta fatta dalla società e dal tecnico e hanno fatto già pervenire un’offerta al Brighton. In realtà il club inglese chiede un prezzo alto, ma i rossoneri dovrebbero alzare l’asticella se hanno intenzione di portare il giocatore a Milanello.

Milan, pronti a portare Estupiñán a Milanello

La dirigenza di Via Aldo Rossi ha messo 12 milioni di euro più bonus messi sul piatto degli inglesi. Dalla sua parte il Milan ha che il 27enne ha già comunicato l’intenzione di andare via agli inglesi, che a loro volta hanno già ingaggiato De Cuyper, come successore. La trattativa è già avviata e potrebbe andare in porto a breve.

Il Milan non deve perdere tempo, deve formulare quanto prima la nuova offerta al Brighton, in modo di bloccare sull’avanzare il Manchester United. I Red Devils monitorano da tempo il giocatore, ma non ha ancora presentato l’offerta. Intanto i rossoneri sono già pronti con un’alternativa in caso di fallimento, si tratta di Nathaniel Brown, esterno classe 2003 dell’Eintracht Francoforte.