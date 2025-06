La Lazio in pieno fermento per il mercato. La dirigenza di Formello tenta il colpo Andrea Colpani per rinforzare il gruppo di centrocampisti offensivi a disposizione di Maurizio Sarri. In quella zona di campo i biancocelesti valutano diversi profili, da Fazzini a Fabbian passando per Szymanski e Spertsyan. Ma nelle ultime ore avrebbe guadagnato posizioni la candidatura di Andrea Colpani, che piace molto al tecnico toscano.

Lazio, Colpani nel mirino di Fabiani

Il centrocampista è reduce da una stagione abbastanza deludente con la maglia della Fiorentina. Il giocatore adesso potrebbe cercare di rilanciarsi con Maurizio Sarri alla Lazio. Il classe 1999 resta comunque di un giocatore valido e stimato che sotto la guida di Maurizio Sarri potrebbe tornare ad esprimersi sui livelli di Monza.

La società di Claudio Lotito potrebbe approfittare anche del cambio di valore del giocatore. Appena un anno fa era valutato 16 milioni di euro, ora la richiesta potrebbe essere di circa 10 milioni di euro, cifra che la Lazio proverà ad abbassare inserendo una o più contropartite tecniche nell’affare.