Bayern Monaco-Boca Juniors, le probabili formazioni e dove vederla

Forte della larga vittoria ottenuta contro l’Auckland City al debutto nella competizione, il Bayern Monaco affronta il Boca Juniors nel secondo turno del gruppo C del Mondiale per Club FIFA. La squadra di Kompany si presenta all’appuntamento con Muller sulla trequarti dal primo minuto, coadiuvato sulle fasce da Olise e Coman, mentre Harry Kane sarà al centro dell’attacco. Gli argentini, reduci dal pareggio per 2-2 contro il Benfica, dovranno fare a meno di Figal e Ander Herrera, espulsi e squalificati nel match precedente: a centrocampo ci saranno Belmonte e Battaglia, mentre in avanti spazio a Merentiel. La partita, in programma sabato 21 giugno alle 03:00 (ora italiana) verrà trasmessa su DAZN.

Bayern Monaco-Boca Juniors, le probabili formazioni

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Laimer, Tah, Stanisic, Guerreiro; Kimmich, Pavlovic; Olise, Muller, Coman; Kane. All: Kompany.

BOCA JUNIORS (4-2-3-1): Marchesin; Advincula, Di Lollo, Costa, Blanco; Belmonte, Battaglia; Zenon, Palacios, Velasco; Merentiel. All. Herron.