Calciomercato Lazio, Muriqi a un passo dall’addio: arriva l’ex Inter

Sarri aspetta con ansia il mercato di gennaio. Il tecnico biancoceleste, dopo il rinnovo di contratto ha chiesto, in un vertice di mercato con Tare e Lotito diversi rinforzi che possano dargli una mano in campionato. Il ds albanese, che cerca rinforzi in difesa ma soprattutto in attacco dovrà cedere il prima possibile sul mercato visto che Sarri ha chiesto che gli siano ceduti Muriqi, Patric, Strakosha e Jean-Daniel Akpa-Akpro, che per l’allenatore toscano non fanno farte del progetto Lazio.

Sfumato Botheim, Tare è sempre alla ricerca di un attaccante che possa fare al caso di Sarri con le ipotesi Lasagna, Kalinic e Lapadula che restano in primo piace. Nelle ultime ore è spuntato un nome che si tratterebbe di un clamoroso ritorno in casa Lazio, ovvero Keita Balde che nel club biancoceleste ha collezionato 110 presenze in 4 anni mettendo a segno 26 reti. L’attaccante del Cagliari sarebbe perfetto perché potrebbe giocare sia come esterno d’attacco che come prima punta al posto di Ciro Immobile.