A Formello si lavora senza sosta per formare la nuova squadra da affidare a Maurizio Sarri. La prossima stagione è vicina e la Lazio pensa anche a dare particolare attenzione alle richieste del mister.

Lazio, occhio a Mathias Kvistgaarden

Maurizio Sarri nel vertice avuto con Fabiani la scorsa settimana, ha già provveduto a fornire sia nomi sia identikit precisi per la ricerca di giusti profili. I reparti da rinforzare sono tanti, ma quello che più ha bisogno di essere rinforzare è l’attacco. Il reparto offensivo è uno dei reparti che richiede maggiori attenzioni, anche se per capire meglio è importante attendere le partenze. In base a chi lascerà la società, si faranno gli acquisti.

Una volta che saranno decise le partenze, l’attuale priorità della dirigenza capitolina, in quanto c’è da sfoltire la rosa, dove si andrà a ridurre da 26 a 19-20 i giocatori di movimento, solo dopo si potrà procedere con i giocatori in entrata. Mentre si fanno valutazioni, intanto, la ricerca sul centravanti prosegue. Maurizio Sarri, è risaputo, predilige i giocatori in stile Mertens e da giorni, il nome che più si sente intorno alla Lazio è quello di Mathias Kvistgaarden. Il giocatore di origini danesi nella stagione che si è appena conclusa ha servito 7 assist e messo a segno ben 23 reti in 38 partite. Ha anche esordito la sua nazionale pochi giorni, e questo aumenta il suo pregio e il suo valore. Intanto, non c’è soltanto lui nel mirino, sulla lista ci sono anche altri giocatori: Esposito, Ioannidis, Raspadori.