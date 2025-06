Il mercato bianconero vedrà scenari nuovi e inaspettati nel momento in cui partirà. Le uscite dalla Juve sono non poche, mentre le entrate saranno quelle giuste, quelle necessarie al tecnico Tudor per completare i vari reparti. Interessanti sono i nomi dei giocatori che potrebbero arrivare.

Juventus, Castro per rinforzare l’attacco

Mentre a Torino si cerca di risolvere il rebus di Vlahovic, che sembra senza soluzione, è previsto un confronto diretto con Comolli, poi la palla passerà all’entourage dell’attaccantr della Serbia che dovrà trovare un nuovo club e, presumibilmente, accontentarsi di un ingaggio decisamente inferiore. Difficile immaginare possa rimanere, anche se Tudor è un suo estimatore. Non solo Dusan, c’è anche Milik che ha passato una stagione ai box, ha rinnovato e dovrà riacquistare fiducia. E poi Kolo Muani, che ha voglia di restare e la Juve di trattenerlo, quindi bisognerà trattare con il Psg per prolungare di un altro anno il prestito.

Con l’addio a Vlahovic la Juve ha bisogno di un nuovo attaccante. Dopo i vari nomi che si sono susseguiti in queste settimane, la novità è Castro che, a forza di goal segnati nella passata stagione con la maglia del Bologna, si è fatto notare anche a Torino. Il giocatore ha messo a segno 10 goal e 8 assist in 46 partite. Oltre i numeri, una stagione da leader e trascinatore del Bologna vincitore della Coppa Italia. Una stagione che conferma il livello raggiunto dall’argentino e giustifica la voglia della Juve di portarlo alla Continassa. Serve solo sbloccare la parte economica, una volta sbloccato il mercato in uscita, la Juventus darà il via a quello in entrata. Ci vogliono circa 40 milioni per portare via il giocatore dal Bologna.