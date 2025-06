Al Ahly – Inter Miami, le probabili formazioni e dove vederla

Al Ahly – Inter Miami apre il nuovissimo Mondiale per Club FIFA. Il nuovo format, che prevede la partecipazione di 32 squadre provenienti da tutto il mondo, prenderà il via stanotte con la sfida tra gli egiziani e gli statunitensi. Nei Red Devils africani possibile titolarità per Mahmoud Trezeguet, che dopo aver girovagato per mezza Europa, è tornato nel club che lo ha lanciato tra i professionisti. Nella squadra della Florida possibile forfait per Jordi Alba e David Ruiz, non al meglio fisicamente; titolari inamovibili, invece, Luis Suarez e Lionel Messi. La partita, in programma domenica 15 giugno alle 02:00 (ora italiana) sarà visibile in diretta e gratuitamente su DAZN e Italia 1.

Al Ahly – Inter Miami, le probabili formazioni

AL AHLY (4-3-3): El Shenawy; Hany, Rabia, Ibrahim, Debes; El Solia, Ashour, Ateya; Mohamed, Trezeguet, Abou Ali. All. Riveiro

INTER MIAMI (4-4-2): Ustari; Weigandt, Falcon, Lujan, Allen; Allende, Cremaschi, Busquets, Segovia; Messi, Suarez. All. Mascherano