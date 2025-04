Messi resta in MLS

L’avventura di Lionel Messi all’Inter Miami potrebbe continuare. L’argentino, con contratto in scadenza a giugno, potrebbe continuare a vestire la maglia del club statunitense. Come riporta The Athletic, le parti sarebbero vicine. L’obiettivo è quello di portare La Pulce almeno sino all’inaugurazione del nuovo Miami Freedom Park, in apertura nel 2026.