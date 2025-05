Serie A – Corsa Salvezza: tutto alla fine. Vincono Lecce e Empoli

Vittorie di Empoli e Lecce in corsa salvezza. Il Verona buca il match-point, pareggiando in casa contro il Como. I salentini vincono di misura la sfida contro il Torino, grazie alla rete del subentrante Ramadani. I toscani ribaltano il già retrocesso Monza e agguantano i giallorossi in classifica. Il Cagliari raggiunge la salvezza e mette nei guai il Venezia di Di Francesco. Il Parma pareggia contro il Napoli e resta a due lunghezze sulla zona rossa.

Serie A – Corsa Salvezza: i risultati della serata

Parma-Napoli 0-0

Lecce-Torino 1-0

Monza-Empoli 1-3

Verona-Como 1-1

Cagliari-Venezia 3-0