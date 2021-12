Mercato Lazio, il sogno in difesa: lo vuole Sarri

Bisognerà lavorare sullo stipendio

Uno dei reparti su cui la Lazio deve necessariamente lavorare, per poter ambire al quarto posto, è la difesa. Il pacchetto arretrato, infatti, non dà le garanzie sufficienti per competere ad alto livello e i tanti gol subiti in questa stagione ne sono un’ulteriore conferma. Igli Tare, insieme a Maurizio Sarri, stanno cercando quindi profili che siano utili a rinforzare la rosa, ma con un occhio sempre al bilancio.

LEGGI ANCHE

Mercato Lazio, due piste in difesa: i nomi

Calciomercato Lazio, quante occasioni per gennaio: la lunga lista di Tare

Una delle suggestioni che viene rilanciata nelle ultime ore è relativa a Emerson Palmieri. Come riporta il Corriere dello Sport, c’è l’interesse della Lazio con Sarri che ha già avuto l’attuale campione d’Europa ai suoi ordini, nell’anno in cui è stato al Chelsea, e lo apprezza particolarmente come terzino. Gli ostacoli sono principalmente due: il primo è che ora Emerson è in prestito al Lione che difficilmente lo rimanderà indietro a gennaio. Il secondo è relativo all’ingaggio: il terzino percepisce 2,5 milioni di euro; uno stipendio sul quale bisognerà trattare.