Serie A – Corsa Scudetto: doppio pari di Inter e Napoli, si decide all’ultima giornata

L’Inter si fa riprendere dalla doppietta di Pedro, mentre il Napoli rimane inchiodato sullo 0-0 dal Parma. Lo Scudetto si deciderà la prossima settimana, quando i nerazzurri saranno impegnati a Como e i partenopei ospiteranno il Cagliari (già salvo) al Maradona: curiosamente entrambe le squadre non avranno in panchina i rispettivi allenatori, entrambi espulsi.

Inter – Lazio: Pedro rovina la festa ai nerazzurri

Grande tensione a San Siro, dove sia nerazzurri che biancocelesti si giocano tantissimo. La prima occasione della partita dell’Inter arriva intorno al trentesimo, con un sinistro violentissimo di Dimarco respinto da Mandas. Dopo una decina di minuti, Isaksen si ritrova solo contro Sommer, ma il suo tentativo centra in pieno il portiere svizzero. A portare in avanti i nerazzurri ci pensa Bisseck allo scadere del primo tempo: il difensore tedesco trova la terza rete del suo campionato risolvendo, con un bel mancino sotto la traversa, una mischia al centro dell’area di rigore. La gara prosegue in maniera equilibrata per gran parte della ripresa, ma al 72′ la Lazio trova il pareggio con la rete di Pedro grazie a un assist geniale di Vecino. L’Inter non si perde d’animo e rimette la testa davanti al 79′: il calcio di punizione di Calhanoglu trova il colpo di testa vincente di Dumfries sul secondo palo. Dopo pochi minuti, l’olandese sfiora addirittura la doppietta, ma il suo mancino termina in corner. La Lazio agguanta il pareggio su rigore al novantesimo: l’arbitro punisce un braccio largo di Bisseck e Pedro, dal dischetto, realizza la sua doppietta personale. Al novantasettesimo, Arnautovic si vede annullare il gol del possibile 3-2 per fuorigioco: termina in parità, quindi, il super scontro di San Siro.

Parma – Napoli: Chivu costringe Conte al pari

Partita bloccata nella prima frazione, con gli azzurri di Conte che non riescono mai a rendersi davvero pericolosi nell’area avversaria. La squadra di Chivu tiene bene il campo pressando forte la squadra ospite e Sohm costringe Meret al grandissimo intervento. Il Napoli risponde con Zambo Anguissa, il quale sfiora l’eurogol: i camerunese entra in area, si libera di un avversario col sombrero e colpisce in pieno il palo a Suzuki battuto. A inizio ripresa, Meret sfodera un altro grandissimo intervento per disinnescare un’altra conclusione di Sohm; gli azzurri rispondono con l’azione individuale di Politano, il cui cross diventa un tiro che si stampa sulla traversa. Al 71′ ci prova McTominay su punizione: il tiro dello scozzese viene prima deviato da Suzuki, poi colpisce la traversa e termina in angolo. Dal novantesimo in poi, succede di tutto: Doveri prima espelle Conte e Chivu, poi assegna e successivamente revoca un calcio di rigore al Napoli al novantaseiesimo. La gara, dopo un lunghissimo recupero, termina sullo 0-0.