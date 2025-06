Borussia Dortmund-Ulsan, le probabili formazioni e dove vederla

Tutto ancora da decidere nel gruppo F del Mondiale per Club FIFA, dove Fluminense e Borussia Dortmund sono appaiate a 4 punti, mentre i Mamelodi Sundowns inseguono a 3 punti. I tedeschi, nell’ultimo turno della fase a gironi, affronteranno i coreani dell’Ulsan: Kovac prepara un 3-5-2, con Jobe Bellingham a centrocampo e Brandt a supporto di Guirassy. L’Ulsan risponde con un 5-4-1, in cui l’unica punta sarà presumibilmente Erick Farias. La partita, in programma mercoledì 25 giugno alle 21:00, verrà trasmessa su DAZN.

Borussia Dortmund-Ulsan, le probabili formazioni

BORUSSIA DORTMUND (3-5-2): Kobel; Sule, Anton, Bensebaini; Couto, Nmecha, Gross, Bellingham, Svensson; Brandt, Guirassy. All. Kovac.

ULSAN (5-4-1): Jo; Um, Trojak, Lee, Kim, Kang; Ko, Bojanic, Lee, Ludwigson; Farias. All. Kim Pan-Gon.