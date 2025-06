Mamelodi Sundowns-Fluminense, le probabili formazioni e dove vederla

Mamelodi Sundowns e Fluminense, ultimo turno del Mondiale per Club FIFA all’interno del girone F, si giocano l’accesso alla fase successiva. Occhio anche alla gara tra Borussia Dortmund e Ulsan, visto che anche i gialloneri sono chiamati alla vittoria per poter proseguire nella competizione. I sudafricani preparano un 4-2-3-1 con Ribeiro, Matthews e Zwane ad agire alle spalle di Rayners; modulo speculare per il Fluminense, con Arias, Ganso e Serna dietro all’unica punta Cano. La partita, in programma mercoledì 25 giugno alle 21:00, verrà trasmessa su DAZN.

Mamelodi Sundowns-Fluminense, le probabili formazioni

MAMELODI SUNDOWNS (4-2-3-1): Williams; Mudau, Kekana, Cupido, Lunga; Allende Bravo, Mokoena; Ribeiro, Matthews, Zwane; Rayners. All. Cardoso.

FLUMINENSE (4-2-3-1): Fabio; Guga, Thiago Silva, Freytes, Fuentes; Martinelli, Hercules; Arias, Ganso, Serna; Cano. All. Renato Gaucho.