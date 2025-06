Calciomercato Serie A, Chiesa nel mirino di Roma e Atalanta

L’avventura di Chiesa in Premier League potrebbe essere giunta a termine. I Reds sembrano voler cedere l’attaccante dopo solo una stagione dal suo arrivo. Se così fosse il classe ’97 rientrerebbe nel lista acquisti di varie club italiani, a riportalo è Sky Sport.

Le squadre interessate a Chiesa

In primis sull’ex Juventus, ci sarebbe la Roma. Già nella scorsa estate l’attaccante era finito nel mirino dei giallorossi. A distanza di un anno l’interesse da parte del club capitolino non è sfumato soprattutto grazie all’arrivo di Gasperini che ammira fortemente Chiesa.

Segue l’Atalanta. Il club bergamasco valuta il calciatore come una valida alternativa per far fronte a un eventuale cessione di Lookman. Infine, spunta anche l’ipotesi Napoli. L’agente di Chiesa lo aveva già proposto al club partenopeo, ma la dirigenza napoletana non sembra essere attualmente interessata all’attaccante.

Per la cessione di Chiesa, il Liverpool pretende 15 milioni. Una cifra fattibile per le casse della Roma e dell’Atalanta, che potrebbero seriamente valutare l’ipotesi di acquistare il calciatore, ma bisogna considerare anche le volontà di Chiesa. Non è detto che l’attaccante voglia effettivamente tornare in Italia piuttosto che puntare su altri campionati europei.