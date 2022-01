Calciomerato Lazio, cessione a un passo: si punta al difensore

Complice l’indice di liquidità che a oggi non può portare nuovi acquisti, il ds Tare sta lavorando a diverse cessioni prima di poter regalare qualche riforzo a Sarri. Il ds albanese in questi giorni deve cedere il più possibile, a partire da Muriqi, Lazzari(che piace a Bologna e Torino), Patric e Escalante. E proprio il giocatore ex Catania sarebbe a un passo dal ritorno in Spagna visto che il centrocampista piace molto all’Alaves e in queste ore si sta valutando la formula del trasferimento.

Ma non si pensa solo alle uscite in casa Lazio perché oltre a sostituire Muriqi il ds Tare sta lavorando al terzino sinistro con il nome di Kurzawa in primo piano. Ma c’è un ultimo nome a sorpresa: si tratta di Reinildo, terzino del Lille che piace anche al Napoli di Spalletti. La società francese valuta il giocatore 7 milioni di euro anche se il giocatore dopo soli 6 mesi si svincolerà a parametro zero.