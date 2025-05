La Roma ha trovato il nuovo allenatore, a dichiararlo è stato Claudio Ranieri. Il tecnico attuale della Magica ha chiarito: “Il nuovo allenatore della Roma è stato già scelto“. Ora bisogna solo attendere l’ufficialità da parte dei Friedkin.

Roma, i giallorossi ha già un nuovo tecnico, si attende l’ufficialità

L’intervista a Sir Claudio ha fornito alcune indicazioni sul profilo della prossima guida tecnica giallorossa, anche se il nome non è stato rivelato. Per l’ufficialità si attendono i Friedkin e la fine della stagione. La Roma ha scelto. Il nuovo allenatore è stato individuato, ai vertici del club la decisione è stata presa e ora si attende solo il momento opportuno per renderla pubblica.

Casting finiti, la scelta è già stata fatta e toccherà a Dan Friedkin decidere quando ufficializzarla. Non è trapelato nulla al momento, anche se nelle ultime ore è tornato a circolare con forza il nome di Maurizio Sarri. Sembra che sarà l’ex tecnico della Lazio a guidare la formazione giallorossa nella prossima stagione.