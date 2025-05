Il mercato estivo è quasi pronto alla partenza, la società della Lazio ha già le idee chiare per i prossimi acquisti. I direttore sportivo Fabiani ha già deciso quali saranno i profili sui quali investirà tempo e risorse per aggiudicarseli e portarseli nella capitale. Uno degli ultimi nomi spuntati fuori è quello di Mario Pasalic.

Lazio, idea Pasalic, sul giocatore anche l’Inter

Tra i nomi su cui punterà la Lazio c’è anche quello di Mario Pasalic, il quale è stato messo sotto osservazione dai dirigenti biancocelesti. Ancora nulla di ufficiale ad oggi ma la società capitolina potrebbe accontentarlo in quanto, a Begamo, percepisce un milione netto l’anno e, a Roma, potrebbe ottenere un ingaggio più alto. Staremo a vedere se Fabiani affonderà o meno il colpo per il giocatore dell’Atalanta.

Oggi, a pochi giorni dall’ultima di campionato e con il contratto di Pasalic che scade il 30 giugno 2025, la partita per il rinnovo è apertissima. Le voci parlano di un accordo molto vicino ma non ancora chiuso. I biancocelesti non sono gli unici ad aver chiesto aggiornamenti, sull’ex Milan ci sono diversi club italiani e stranieri. Pasalic è reduce da una stagione in cui fin qui ha messo insieme 46 presenze, sei gol e sei assist. Mezzala nel 4-3-3 o trequartista nel 4-2-3-1, il croato è un jolly prezioso che garantirebbe ciò che oggi manca al centrocampo della Lazio e cioè i gol. Per ora quella che porta a Pasalic è un’idea, aspettando di vedere se con l’Atalanta sarà lieto fine o meno.