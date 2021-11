Addio in vista, niente rinnovo per il centrocampista

Calciomercato, Leiva verso i saluti

Da punto fermo a possibile esubero, il futuro del brasiliano Lucas Leiva potrebbe esser delineato. Addio in vista per il centrocampista, la concorrenza con Cataldi è ormai viva, il brasiliano non sembra esser più un punto fermo nell’11 di Maurizio Sarri.

Un contratto in scadenza alle porte ed un futuro che potrebbe vedere il ritorno in patria o una nuova avventura oltreoceano. In casa biancoceleste si guarda avanti, si va verso l’addio di Leiva, niente rinnovo e spazio a nuove leve. Scelta giusta?