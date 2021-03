Lazio, colpo a parametro zero. Cambia il futuro di Pereira

La Lazio sembra aver chiuso un’importante trattativa di mercato con un giocatore in scadenza. Ecco di chi si tratta

Sono tanti i giocatori che alla fine della stagione potrebbero liberarsi a zero. Situazioni che rappresentano delle vere opportunità per molte società ma anche per gli stessi calciatori. In Italia potrebbe tornarci Franco Vázquez, ex attaccante del Palermo. Il classe 1989 è finito fuori dai piani tecnici del Siviglia di Julen Lopetegui e per questo motivo in estate si libererà a parametro zero. La Lazio ha sempre ammirato e seguito con massima attenzione il calciatore e, secondo quanto riferito da TodoFichajes, i biancocelesti avrebbero raggiunto un accordo di massima con il calciatore. Vazquez è stato molto vicini a vestire la maglia della Lazio già in estete ma poi l’affare saltò. Adesso, invece, sembra essere fatta con l’argentino che sarà il prossimo rinforzo a parametro zero. L’ex Palermo torna in Serie A con tanta voglia di rimettersi in gioco considerando che in questa stagione ha giocato davvero pochissimo; appena 8 presenze in Liga e 63 minuti complessivi. Numeri che evidenziano come l’avventura in Spagna sia davvero finita.

Calciomercato Lazio, Pereira verso il riscatto

Sembra essere cambiato anche il futuro di Andreas Pereira. Il classe 1996 di proprietà del Manchester United non ha trovato moltissimo spazio con Simone Inzaghi; in campionato vanta di 17 presenze contraddiste da 324 giocati. Qualche mese era impensabile il suo riscatto dallo United ma, secondo quanto riportato da La Lazio Siamo Noi, la società sta cambiando idea nonostante il parere discordante dell’allenatore. Però, il riscatto può verificarsi con due condizioni: la prima è che il club inglese riduca la richiesta economica a 14-15 milioni di euro e la seconda che Pereira si riduca notevolmente l’ingaggio. Questa potrebbe anche essere una decisone di mercato molto significativa considerando la situazione contrattuale di Inzaghi. Sembrerebbe un piccolo segnale di come le strade a fine stagione potrebbe separarsi. Intatto su Pereira c’è da registrare anche l’interesse del Napoli.